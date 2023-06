Fête de Quartier Croix – Sainte Maison de quartier de croix sainte Martigues, 5 juin 2023, Martigues.

Fête de Quartier 2023 organisée par la Maison de Quartier de Croix – Sainte du vendredi 16 juin au samedi 17 juin 2023.

Vendredi 16 juin :

18h30 : Ouverture de la fête par DJ Nono

19h : Chorale de Croix – Sainte

19h30 Démonstration Zumba

20h : Animation musicale Jean – Jacques Lion et Thierry Macé

20h30 : Apéritif dinatoire (tarif 7€)

22h : DJ Nono !

00h : Fin de soirée

Samedi 17 juin :

18h : Allocution de Monsieur le Maire suivie d’un rafraichissement offert par la ville de Martigues à la population

19h : DJ Nono

20h : Animation musicale « L’air de rien » Pascale Furioli et Eric Martinez

20h : Repas convivial, La Marmite du Pêcheur (tarif 15€)

22h : Soirée musicale DJ Nono

00h : Fin de la fête

Maison de quartier de croix sainte 2 place de Croix Sainte Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100057530915739 »}, {« type »: « email », « value »: « mqcroixsainte@aacs-martigues.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 42 00 26 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T18:30:00+02:00 – 2023-06-05T23:30:00+02:00

