Journée hivernale à Champel Maison de quartier de Champel Genève Catégorie d’Évènement: Genève Journée hivernale à Champel Maison de quartier de Champel Genève, 17 décembre 2023, Genève. Journée hivernale à Champel Dimanche 17 décembre, 11h00 Maison de quartier de Champel Gratuit Rendez-vous à la Maison de quartier de Champel pour une journée hivernale… et festive! Programme En plus de la Bourse aux jouets, du vin chaud et de la soupe, le public pourra profiter des animations suivantes: de 11h à 19h: stands artisanaux et ateliers bricolage

de 17h à 18h: Père Noël

de 18h à 19h: spectacle de feu

de 11h à 19h: concerts Autres marchés Pour trouver plus de marchés de Noël et où acheter son sapin: Des marchés de Noël pour préparer les fêtes Maison de quartier de Champel Avenue PESCHIER 32, 1206 Genève Genève 1206 +41 22 789 59 79 http://www.mq-champel.ch [{« link »: « https://www.geneve.ch/fr/actualites/marches-noel-preparer-fetes »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/maison-quartier-champel/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Maison de quartier de Champel Adresse Avenue PESCHIER 32, 1206 Genève Ville Genève Lieu Ville Maison de quartier de Champel Genève latitude longitude 46.190847;6.159343

Maison de quartier de Champel Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/