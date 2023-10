Cet évènement est passé Atelier Baby-Sitting : Baby-sitters & co Maison de Quartier de Bois du Château Lorient Catégories d’Évènement: Lorient

Morbihan Atelier Baby-Sitting : Baby-sitters & co Maison de Quartier de Bois du Château Lorient, 18 octobre 2023, Lorient. Atelier Baby-Sitting : Baby-sitters & co Mercredi 18 octobre, 16h30 Maison de Quartier de Bois du Château Entrée libre et gratuite Baby-sitters & co : apprends en jouant Au programme de cet atelier baby-sitting :

– Découverte d’activités à réaliser avec les enfants

– Mise en situations de garde d’enfants (faire un biberon, changer une couche)

– Informations sur la sécurité, la motricité, le comportement des enfants Maison de Quartier de Bois du Château 9 rue Jules Massenet 56100 Lorient Lorient 56100 Le Bourgneuf Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T16:30:00+02:00 – 2023-10-18T18:00:00+02:00

