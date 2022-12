Découvrir l’Europe Maison de quartier de Bagatelle Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Découvrir l’Europe Maison de quartier de Bagatelle, 7 décembre 2022, Toulouse. Découvrir l’Europe Mercredi 7 décembre, 15h00 Maison de quartier de Bagatelle

Entrée libre

Un forum pour s’informer sur les opportunités de mobilité en Europe pour les jeunes de moins de 30 ans : stands, animations, témoignages Maison de quartier de Bagatelle 13 Impasse du Bachaga Boualam, 31100 Toulouse, France Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Toulouse Haute-Garonne Occitanie Stands des structures suivantes : Maison de l’Europe

Info Jeunes

Les Francas

France Volontaires

Topophone

Dell’Arte

Parcours le Monde

Accueils Jeunes Municipaux et sous réserve : ADEN(S), Concordia, ESN Témoignages et temps d’échanges, conseils pour des missions de volontariat notamment

2022-12-07T15:00:00+01:00

2022-12-07T19:00:00+01:00

