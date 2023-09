Baptêmes de réalité virtuelle Maison de quartier de Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Baptêmes de réalité virtuelle Maison de quartier de Albi, 12 octobre 2023, Albi. Baptêmes de réalité virtuelle Jeudi 12 octobre, 14h00 Maison de quartier de Réservé à un public d’adultes en situation de handicap Différentes applications de réalité virtuelle vous seront proposées par AlbiLab : Découverte de l’occulus Prenez en main le Casque de Réalité virtuelle grâce à cette application de découverte des principale fonctionnalités de l’Occulus Quest 2.

Ragnarock – MUSIQUE VIKING: Libère le batteur en toi et joue sur les morceaux épiques de rock et metal d’Alestorm, Gloryhammer, Saltatio Mortis, Wind Rose et bien d’autres!

Fruit Ninja Réimaginé par le pouvoir immersif de la réalité virtuelle, Fruit Ninja sur l’Oculus Quest vous rapproche plus que jamais de l’action.

Visite de l’ISS Partez à la découverte de la station orbitale et profitez d’une vue impressionnante sur notre planète et l’espace.

Elixir En tant qu'apprenti sorcier, vous devrez mettre tout en oeuvre afin de préserver l'atelier, ses machines et de petites créatures mystérieuses… Maison de quartier de 1 rue Harry Baur 81000 albi Albi 81000 Tarn Occitanie

