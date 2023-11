Repas Automne gourmand Maison de quartier Dax, 5 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Menu: Velouté de Butternut, cochon de lait-haricots blancs, salade-fromage, gâteau aux noix- crème anglaise. Vin en sus. Ambiance musicale..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Maison de quartier Route des Roches

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Menu: Butternut cream soup, suckling pig with white beans, salad and cheese, walnut cake and custard. Wine not included. Musical ambiance.

Menú: sopa de nata con mantequilla, cochinillo con judías blancas, ensalada y queso, tarta de nueces y natillas. Vino no incluido. Ambiente musical.

Menü: Butternut-Suppe, Spanferkel mit weißen Bohnen, Salat-Käse, Nusskuchen mit Vanillepudding. Wein ist nicht inbegriffen. Musikalische Umrahmung.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Grand Dax