Quartiers d’Eté : ateliers d’éveil musical pour les jeunes Maison de Quartier Daniel Balavoine Bondy, 16 juillet 2023, Bondy.

Quartiers d’Eté : ateliers d’éveil musical pour les jeunes 16 juillet – 12 août Maison de Quartier Daniel Balavoine

Cet été, apprennez gratuitement à jouer d’un instrument grâce à l’association TUTTI Passeurs d’Arts !

Cette année, TUTTI organise à nouveau les Quartiers d’Eté à Bondy : des ateliers d’éveil musical pour les jeunes.

Votre enfant a toujours rêvé de jouer du violon ou de la trompette ?Accompagné d’un de nos professeurs, il apprendra gratuitement et à son rythme à jouer d’un instrument !

Les ateliers auront lieu dans la Maison de Quartier et de la Citoyenneté Daniel Balavoine ou dans le bois de Bondy.

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet.

Maison de Quartier Daniel Balavoine 18 avenue Léon Blum 93140 Bondy Bondy 93140 Noue Caillet – Terre-Saint-Blaise Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://www.tuttipasseursdarts.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T15:00:00+02:00 – 2023-07-16T17:00:00+02:00

2023-08-12T15:00:00+02:00 – 2023-08-12T17:00:00+02:00

©tuttipasseursdarts