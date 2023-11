Grande exposition de plantes et de champignons Maison de quartier Claudie Haigneré Coulounieix-Chamiers, 5 novembre 2023, Coulounieix-Chamiers.

Coulounieix-Chamiers,Dordogne

La société mycologique et botanique du Périgord organise cette année, le Dimanche 5 Novembre, dans la maison de quartier Claudie Haigneré à Chamiers, sa grande exposition de plantes et de champignons..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Maison de quartier Claudie Haigneré rue Tananarive

Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This year, on Sunday November 5, the Mycological and Botanical Society of Périgord is holding its major plant and mushroom exhibition at the Maison de quartier Claudie Haigneré in Chamiers.

Este año, el domingo 5 de noviembre, la Sociedad Micológica y Botánica del Périgord celebra su gran exposición de plantas y setas en la Maison de quartier Claudie Haigneré de Chamiers.

Die mykologische und botanische Gesellschaft des Périgord organisiert in diesem Jahr am Sonntag, den 5. November, im Gemeindehaus Claudie Haigneré in Chamiers ihre große Pflanzen- und Pilzausstellung.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT de Périgueux