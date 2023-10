Jeu des quatre maisons Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles, 23 octobre 2023, Versailles.

Jeu des quatre maisons Lundi 23 octobre, 13h30 Maison de quartier Clagny-Glatigny sur inscription

Une fois répartis dans les Maisons de la célèbre école de Sorcellerie, les joueurs doivent faire deviner à leurs coéquipiers le contenu du plus grand nombre de cartes possible, dans le temps du sablier et dans le respect des consignes. À tour de rôle, chaque Maison dispose d’une minute pour identifier les personnages, les créatures, objets ou lieux, les sorts et potions, les scènes mythiques des films… en 3 mots seulement, en dessinant, en mimant, en chantant, ou selon une contrainte définie par les joueurs des autres Maisons. Qui de Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard l’emportera?

Un jeu à destination du public 6-11 ans de la maison de quartier.

Maison de quartier Clagny-Glatigny 10 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 05 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/clagny-glatigny/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T13:30:00+02:00 – 2023-10-23T17:30:00+02:00

2023-10-23T13:30:00+02:00 – 2023-10-23T17:30:00+02:00