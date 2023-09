ATELIER CULINAIRE YUMMY Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles, 21 septembre 2023, Versailles.

ATELIER CULINAIRE YUMMY Jeudi 21 septembre, 09h30 Maison de quartier Clagny-Glatigny Tarif : 5,50 euros. Inscriptions obligatoires, places limitées.

La cuisine bretonne conjugue produits de la terre et de la mer. Simple et roborative, elle met l’accent sur le poisson et les fruits de mer (huîtres belon, moules, homards, coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc), les céréales et les féculents (galettes de sarrasin, kouign patatez (en)), le beurre salé, caramel au beurre salé, le cidre breton (cidre de Cornouaille (AOC), produit dans la région de Quimper, cidre Guillevic, produit dans le Morbihan).

Parmi les plats emblématiques de la région figurent le kig ha farz, originaire de la région de Morlaix, le ragoût bigouden, le gâteau breton, le far breton, le kouign-amann de Douarnenez, les crêpes bretonnes, les galettes-saucisses de Haute-Bretagne ou l’andouille de Guémené.

Maison de quartier Clagny-Glatigny 10 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 05 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/clagny-glatigny/ [{« type »: « email », « value »: « maison-de-quartier.clagny-glatigny@versailles.fr »}]

2023-09-21T09:30:00+02:00 – 2023-09-21T14:30:00+02:00

