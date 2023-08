Stage Robotique /Artistique/Danse de Pré-Académie des Arts Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles, 28 août 2023, Versailles.

Stage Robotique /Artistique/Danse de Pré-Académie des Arts 28 août – 1 septembre Maison de quartier Clagny-Glatigny Réservation par mail ou sur HelloAsso, remises pour 2-3 enfants ou 2-3 stages.

Stage robotique (LEGO)

Stage thématique: Robo-Sport, compétition Sumo. Informatique, codage, montage, mécanique et électronique.

Stage danse

Une belle occasion de s’immerger dans un environnement de danse à la croisée du modern jazz et du street jazz et de recharger ses émotions positives.

Stage artistique

Nous apprendrons différentes techniques en dessin urbain / street art: graphisme, acrylique, pixel art, avec un projet final en grand format.

Maison de quartier Clagny-Glatigny 10 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 05 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/clagny-glatigny/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/pre-academie-des-arts/evenements/stage-robotique-artistique-danse-28-aout-1-septembre »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T13:00:00+02:00 – 2023-08-28T18:00:00+02:00

2023-09-01T13:00:00+02:00 – 2023-09-01T18:00:00+02:00