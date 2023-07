Exposition Sarah Bernhard au Petit Palais Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles, 25 juillet 2023, Versailles.

Exposition Sarah Bernhard au Petit Palais Mardi 25 juillet, 13h30 Maison de quartier Clagny-Glatigny Sur inscription. Le départ est à 13:30 gare Versailles Château Rive Gauche. (9 places)

La comédienne fut en effet une interprète mythique des plus grands dramaturges comme Racine, Shakespeare ou Edmond Rostand.

Le Petit Palais consacre une exposition à l’artiste, véritable star avant que le terme soit inventé. Le musée détient l’un de ses plus beaux portraits peint par son ami Georges Clairin ainsi que plusieurs sculptures qu’elle a elle-même réalisées. Une partie de l’exposition revient d’ailleurs sur un aspect moins connu de sa vie autour de son activité de peintre et d’écrivaine mais surtout de sculptrice. De multiples objets lui ayant appartenu illustreront la « Sarah intime », son intérieur et sa garde-robe.

Maison de quartier Clagny-Glatigny 10 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 05 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/clagny-glatigny/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T13:30:00+02:00 – 2023-07-25T18:30:00+02:00

