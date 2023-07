Pique-nique et barque sur le grand canal au château de Versailles Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Dessiné par Le Nôtre, ordonné par Louis XIV le Grand Canal a été creusé à partir de 1668. C’est surtout en gondoles vénitiennes que la cour du Roi Louis XIV se promenait sur le grand canal. D’authentiques gondoles avaient été offertes par la république de Venise, et des gondoliers italiens les manoeuvraient sur le grand canal. Sous Louis XIV de grandes festivités au cachet italien se tiennent sur le Grand Canal. Mais ce sont aussi des bateaux à 2 voire 3 mâts de l’armée royale qui y paradent. Avant ce magnifique canal, des marécages dit « puants » étaient à cet endroit du parc. La Seine coulant en contrebas de Versailles, Louis XIV ordonna le travail de très nombreux ingénieurs pour faire remonter l’eau. Avec beaucoup de créativité les ingénieurs ont permis à l’eau d’alimenter les fontaines. Le Grand Canal fut ensuite asséché après la Révolution pour être transformé en champs de blé. Il fut remis en eau avec LouisXVIII. Maison de quartier Clagny-Glatigny 10 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 05 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/clagny-glatigny/ [{« type »: « email », « value »: « maison-de-quartier.clagny-glatigny@versailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 87 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

