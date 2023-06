Visite du château de Rambouillet et visite guidée de la laiterie et de la chaumière aux coquillages. Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Visite du château de Rambouillet et visite guidée de la laiterie et de la chaumière aux coquillages. Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles, 17 juillet 2023, Versailles. Visite du château de Rambouillet et visite guidée de la laiterie et de la chaumière aux coquillages. Lundi 17 juillet, 09h00 Maison de quartier Clagny-Glatigny Sur inscription, déjeuner libre à votre charge. Tarif selon votre taux d’effort. Départ de la gare Versailles Rive Droite à 9h en car. Prévoir de la marche (20 places) Découvrir l’histoire du château, c’est entrer dans l’intimité de l’un des séjours favoris des princes, rois et présidents depuis près de six siècles. Mais le château de Rambouillet est avant tout connu pour son histoire récente. Celle de l’occupation présidentielle qui vient tout juste de prendre fin !

Jalousement tenus secrets pendant de nombreuses années, certains espaces privés ouvrent peu à peu au public, levant le voile sur les secrets de leur histoire. Maison de quartier Clagny-Glatigny 10 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 05 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/clagny-glatigny/ [{« type »: « email », « value »: « maison-de-quartier.clagny-glatigny@versailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 87 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

