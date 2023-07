Journée à la mer : direction Veules-les-Roses Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles, 8 juillet 2023, Versailles.

Journée à la mer : direction Veules-les-Roses Samedi 8 juillet, 08h00 Maison de quartier Clagny-Glatigny Sur inscription, déjeuner libre à votre charge. Tarif selon votre taux d’effort. Départ de maison de quartier à 8h en car de tourisme.

Avant de se jeter dans la Manche, la Veules, le « plus petit fleuve de France », propose un parcours verdoyant et fleuri au fil des moulins et des chaumières, tandis que villas et cabines de bains rappellent les origines de la station balnéaire. Un double visage que l’on retrouve également dans l’assiette où produits de la pêche se mêlent au cresson cultivé aux sources de la Veules.

Veules-les-Roses compte parmi « Les Plus Beaux Villages de France ». Ses habitants sont les Veulais.

Maison de quartier Clagny-Glatigny 10 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 05

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T08:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:30:00+02:00

