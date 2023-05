Fête de quartier Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Fête de quartier Maison de quartier Clagny-Glatigny, 2 juin 2023, Versailles. Fête de quartier Vendredi 2 juin, 16h30 Maison de quartier Clagny-Glatigny Entrée libre • 16H45 Spectacle circassien « Comme une lettre à la poste »

Spectacle poétique à découvrir en famille proposé par la compagnie Alto. • 17H30 Concert : « les évadés Jazz Quintet».

Un quintet dans la lignée de la formation de Donald Byrd et Pepper Adams, “Les évadés”. • 18h30 Concert «L’école Adélie »

Rétrospective des cours de chant des élèves de l’école Adélie. • 17h45 Ouverture du buffet partagé.

• 17h45 Ouverture du buffet partagé.

Venez partager vos recettes : tartes sucrées ou salées…, L'AMAP de Clagny Glatigny nous prépare des surprises et la maison de quartier offrent les boissons ! • 17h45 Atelier d'écriture de lettre à vos mamans pour lui souhaiter une Bonne Fête des Mères. Accompagnés des formidables animatrices de La Pré-Académie des Arts. Venez écrire, dessiner (ou les deux) une lettre à votre maman qu'elle recevra par la poste ! Et aussi pour les jeunes enfants dynamiques et joyeux, une structure gonflable sera ouverte sous la surveillance de nos animateurs.

