Imprimer ! L'Europe de Gutenberg Mardi 30 mai, 12h45 Maison de quartier Clagny-Glatigny, Versailles. Au milieu du XVe siècle, l'Europe entière découvre une technique de reproduction des livres qui va bouleverser leur diffusion et modifier l'accès au savoir : l'imprimerie.

À l'occasion de l'exposition de la BNF, la Maison de quartier Clagny-Glatigny vous emmène sur les traces de l'essor de l'imprimerie en Europe. Sont présentées, pour la première fois simultanément, des pièces exceptionnelles issues des collections de la BnF : le plus ancien bois gravé occidental connu, le Bois Protat (fin XIVe ou début XVe siècle), le plus ancien ouvrage conservé au monde imprimé à partir de caractères typographiques métalliques, le Jikji (Corée, 1377), et le premier grand imprimé typographique européen : la Bible de Gutenberg (Allemagne, vers 1455).

