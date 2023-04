Ariane Matiakh et Lise de la Salle à la Philharmonie de Paris Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Ariane Matiakh et Lise de la Salle à la Philharmonie de Paris

Jeudi 25 mai, 18h30
Maison de quartier Clagny-Glatigny

Sur inscription. Rendez-vous 18h30 à la gare Versailles Rive droite. Transport à votre charge.

Partez avec l'équipe de la maison de quartier Clagny-Glatigny pour un concert à la Philharmonie de Paris. Sous la directiron de la Cheffe d'orchestre française Ariane Matiakh initiez-vous à la grande musique lors d'un concert symphonique dans la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie. Lise de la Salle, pianiste de 34 ans interprètera Koechlin, Chopin, Britten, Debussy…

Maison de quartier Clagny-Glatigny
10 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles

2023-05-25T18:30:00+02:00 – 2023-05-25T23:30:00+02:00

