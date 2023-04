Karaoké autour d’un buffet dinatoire « intergénérationnel » Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Karaoké autour d’un buffet dinatoire « intergénérationnel » Maison de quartier Clagny-Glatigny, 12 mai 2023, Versailles. Karaoké autour d’un buffet dinatoire « intergénérationnel » Vendredi 12 mai, 19h00 Maison de quartier Clagny-Glatigny Sur inscription. Le Karaoké, Kézako ? Il vous permet de chanter sur une chanson en version instrumentale. Généralement, il suffit de chanter en suivant les paroles de la chanson qui défilent à l’écran… et de passer un moment agréable : souvenirs, rires et déhanchemenst assurés ! Maison de quartier Clagny-Glatigny 10 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 05 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/clagny-glatigny/ [{« type »: « email », « value »: « maison-de-quartier.glagny-glatigny@versailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 87 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T19:00:00+02:00 – 2023-05-12T22:00:00+02:00

