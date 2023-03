Queen Blood – Groupe Paradox-Sal Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Queen Blood – Groupe Paradox-Sal Maison de quartier Clagny-Glatigny, 21 avril 2023, Versailles. Queen Blood – Groupe Paradox-Sal Vendredi 21 avril, 18h15 Maison de quartier Clagny-Glatigny Tarif : de 3,51€ à 7,60€, selon votre taux d’effort. Sur inscription, places limitées. Prévoir son titre de transport Le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines présente ce spectacle à l’ambiance club hip-hop. Figure incontournable de la house, Ousmane Sy entraîne les danseuses du collectif Paradox-Sal dans un ballet urbain survolté et 100% féminin.

Réunies sur scène pour leur niveau technique exceptionnel, sept danseuses venues de tous les horizons du hip-hop laissent exploser leurs singularités. Dans une ambiance acoustique et électro, inspiré des clubs new-yorkais et des danses traditionnelles africaines et se jouent des codes masculins du hip-hop. Maison de quartier Clagny-Glatigny 10 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 05 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/clagny-glatigny/ [{« type »: « email », « value »: « Maison-de-quartier.clagny-glatigny@versailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 87 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T18:15:00+02:00 – 2023-04-21T22:00:00+02:00

2023-04-21T18:15:00+02:00 – 2023-04-21T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier Clagny-Glatigny Adresse 10 bis, rue Pierre Lescot - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles

Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Queen Blood – Groupe Paradox-Sal Maison de quartier Clagny-Glatigny 2023-04-21 was last modified: by Queen Blood – Groupe Paradox-Sal Maison de quartier Clagny-Glatigny Maison de quartier Clagny-Glatigny 21 avril 2023 Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles Versailles

Versailles Yvelines