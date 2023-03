Jazz Partage Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Jazz Partage Maison de quartier Clagny-Glatigny, 7 avril 2023, Versailles. Jazz Partage Vendredi 7 avril, 16h30 Maison de quartier Clagny-Glatigny Entrée libre Le concept de «Jazz Partage» est avant tout un moment musical et festif, ancré dans la ville grâce aux Maisons de Quartier. Il participe au développement du lien social intergénérationnel, il invite les familles à sortir à la rencontre des autres et à la découverte du jazz et des musiciens. Maison de quartier Clagny-Glatigny 10 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 05 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/clagny-glatigny/ [{« type »: « email », « value »: « Maison-de-quartier.clagny-glatigny@versailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 87 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T16:30:00+02:00 – 2023-04-07T19:00:00+02:00

