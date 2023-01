L’ENVERS DU DÉCOR Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

L’ENVERS DU DÉCOR Maison de quartier Clagny-Glatigny, 3 février 2023, Versailles. L’ENVERS DU DÉCOR Vendredi 3 février, 18h30 Maison de quartier Clagny-Glatigny

Sur inscription, places limitées, tarif selon le taux d’effort, prévoir son titre de transport

Pour cette troisième édition, plusieurs artistes proposeront des concerts, performances et installations avec des expériences visuelles, sonores et olfactives. Maison de quartier Clagny-Glatigny 17, avenue de Paris – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 51 40 16 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/clagny-glatigny/ Cette année L’Envers du décor, le rendez-vous artistique et contemporain du Palais de la Porte Dorée, se réinvente. Danse, cirque, musique, performance, dessin, les artistes prennent possession des lieux à travers douze performances filmées inédites, tournées cette année dans un Palais sans public, et qui jouent avec les richesses architecturales du monument et en interrogent la mémoire. Chaque artiste est invité à en explorer les multiples facettes en faisant interagir les corps en mouvement avec les espaces et les motifs du Palais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T18:30:00+01:00

2023-02-03T23:00:00+01:00

