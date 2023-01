Chandeleur party Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Chandeleur party Maison de quartier Clagny-Glatigny, 1 février 2023, Versailles. Chandeleur party Mercredi 1 février, 14h00 Maison de quartier Clagny-Glatigny

Entrée libre, sur inscription, places limitées

Venez apprendre tous les secrets des crêpes réussies handicap moteur;handicap auditif mi;hi Maison de quartier Clagny-Glatigny 17, avenue de Paris – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 51 40 16 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/clagny-glatigny/ Envie de percer le mystère de la pâte garantie sans grumeaux ? D’apprendre à utiliser une crêpière ? De savoir bien retourner et plier les crêpes comme un chef ? En l’espace dd’un atelier en maison de quartier, vous saurez comment préparer la pâte (farine de blé), la cuire et la garnir (sucre, chocolat, caramel…). Le cours se termine par une grande dégustation gourmande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T14:00:00+01:00

2023-02-01T17:30:00+01:00

