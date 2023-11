Marché de Noël à Manège en ville Maison de quartier Chausse-Coq Genève Catégorie d’Évènement: Genève Marché de Noël à Manège en ville Maison de quartier Chausse-Coq Genève, 9 décembre 2023, Genève. Marché de Noël à Manège en ville Samedi 9 décembre, 10h00 Maison de quartier Chausse-Coq Le marché de Noël à Manège en ville, organisé par un collectif d’habitant-e-s du quartier, est de retour pour sa 3ème édition!

Au programme: buvette, restauration, gourmandises et trésors de Noël!

Plus d'infos sur le site de la Maison de quartier de Chausse-Coq

Autres marchés

Pour trouver plus de marchés de Noël et où acheter son sapin: Des marchés de Noël pour préparer les fêtes

Maison de quartier Chausse-Coq
Rue Julienne-Piachaud 4, 1204 Genève
Genève 1204
+41 22 311 00 61

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

