Aujourd'hui c'est jeudi Balacosta
Jeudi 9 novembre, 19h30
Maison de quartier Chausse-Coq
Genève

Entrée libre, buvette sur place

L'artiste, qui vivait en Ukraine l'année dernière encore, entonne son meilleur flow. Armé d'une plume affutée, Balacosta, poète d'origine congolaise, nous livre quelques paroles écrites avec conviction. Désormais installé à Genève, l'artiste à l'origine du Rapslamafrobeat a bien l'intention de continuer son périple musical.

Maison de quartier Chausse-Coq
Rue Julienne-Piachaud 4, 1204 Genève