Parcours éveil et gym Maison de quartier Chantiers Versailles, 4 janvier 2024, Versailles.

Un parcours de motricité est ce qu’on a fait de mieux pour parfaire l’équilibre des enfants, leur développement psychomoteur et leur motricité.

Maison de quartier Chantiers 53, rue des Chantiers – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 83 97 30 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/chantiers/ À l’origine, Chantiers était un quartier industriel et populaire. Il est encore aujourd’hui l’un des quartiers les plus vivants et les plus atypiques de Versailles, traversé en son cœur par un grand axe de circulation. C’est aux Chantiers, dans l’Hôtel des Menus Plaisirs, que furent votées, à la Révolution, l’abolition des privilèges et la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

De la clinique des Franciscaines aux récents jardins des Étangs Gobert, des Moulins de Versailles à l’église Sainte-Élisabeth de Hongrie, du style néo-Renaissance de l’Hôtel de Ville à celui Art-déco de la gare, le quartier des Chantiers est marqué par une diversité qui fonde sa richesse.

De nombreux lieux de vie et de rencontres soutiennent ce dynamisme : crèches, écoles, un stade, un pôle d’accueil et de service pour les seniors.

Le dynamisme des commerçants de Chantiers attire de nombreux habitants. Le quartier abrite également l’une des gares les mieux desservies d’Île-de-France.

En perpétuelle évolution, le quartier vit aujourd’hui de grands changements qui font évoluer son visage et marquent son histoire.

Une maison de quartier dynamique propose de nombreuses activités.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-04T10:30:00+01:00 – 2024-01-04T11:30:00+01:00

