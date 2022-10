Découvrir la Réalité Virtuelle par des expériences immersives. Maison de quartier – Centre social de Cantepau, 18 octobre 2022, Albi.

Dans le cadre du « Mois du Numérique pour tous », l’Association pour la Culture du Numérique et l’Environnement (A.C.N.E.) propose un atelier de découverte de la réalité virtuelle.

Maison de quartier – Centre social de Cantepau 50 Avenue Mirabeau 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

L’Association pour la Culture Numérique et l’Environnement, vous propose une animation articulée autour de la réalité virtuelle.

Dans un but de découverte et de partage, l’activité aura pour objectif de développer la curiosité, d’éveiller la surprise et d’étendre les connaissances d’aujourd’hui en ce qui concerne l’état actuel de la VR avec des casques Occulus Quest 2.

Sous forme de petits jeux, d’expériences et de lieux d’expression, ces animations sont adressées à tous âges et tous savoirs techniques. De la musique à la peinture, d’un laboratoire d’expériences à l’ISS, chaque thème couvrira un panel de matières et sujets capables de s’adresser à tout public.

au programme: Expériences en Réalité Virtuelle, Musique “augmentée”, Art numérique, Jeux de physique et technique de la VR.

AlbiLab, le FabLab d’Albi



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-18T09:30:00+02:00

2022-10-18T12:30:00+02:00