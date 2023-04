Meeting EU Maison de Quartier Centre, 30 mai 2023, Saint-Martin-Boulogne.

Meeting EU Mardi 30 mai, 14h00 Maison de Quartier Centre Gratuit

À l’occasion du Joli Mois de l’Europe, les centres sociaux du Consortium Littoral organisent des points informations sur la mobilité européenne avec leurs volontaires accueillis dans le cadre du Corps Européen de Solidarité.

L’occasion de les rencontrer, de découvrir leur mission dans nos structures et de parler Union Européenne et mobilité européenne autour de spécialités d’Allemagne, d’Espagne et de Suède.

Nous vous espérons nombreux !

Maison de Quartier Centre Square Isabelle Nacry, 62280 Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T14:00:00+02:00 – 2023-05-30T16:00:00+02:00

corps européen de solidarité projet européen