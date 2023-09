La « Ronde des couleurs » réunit quarante artistes Maison de quartier Breuil – Mazicou – Les Fontanelles Albi Catégories d’Évènement: Albi

La « Ronde des couleurs » réunit quarante artistes 14 – 22 octobre Maison de quartier Breuil – Mazicou – Les Fontanelles Albi, 14 octobre 2023, Albi. Entrée libre Vernissage, samedi 14 octobre à partir de 18h, avec ambiance musicale. Le dimanche 22 octobre, participation de l'iliustrateur Loren Bes qui viendra dédicacé ses derniers livres illustrés pour enfants. Maison de quartier Breuil – Mazicou – Les Fontanelles 191, avenue de Pélissier 81000 Albi

