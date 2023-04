promenade matrimoniale Maison de Quartier Bottière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

promenade matrimoniale Maison de Quartier Bottière, 15 septembre 2023, Nantes. promenade matrimoniale Vendredi 15 septembre, 14h00 Maison de Quartier Bottière Vous faire (re)découvrir une partie du quatier Bottière, avec l’écho des noms de ses rues dans l’histoire du monde : le matrimoine est ÉGALEMENT au coeur de nos quartiers. Nous vous inviterons à l’ÉCOUTER. Maison de Quartier Bottière 147 route de Sainte Luce 44300 Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « nezclown@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0763429325 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

