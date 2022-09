Ateliers de jardinage maison de quartier Blanchatte rue Gaston Baratte à Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

L'association des jardiniers villeneuvois propose des ateliers pratiques les 1er et 8 octobre 2022 au jardin Claeys. Gratuit sur inscription.

Au programme :

samedi 1er octobre à 15h au Jardin Claeys, choix des pommes, plantation et soins, recettes (gratuit).

Samedi 8 octobre à 15h au jardin Claeys, entretien de saison, les engrais verts, chantier participatif poursuite du réaménagement du carré médicinal (gratuit). Infos et inscriptions : 06 73 18 75 44 ; jardiniers.ascq@wanadoo.fr

