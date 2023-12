Jussieu vous emmène au Cirque Phénix Maison de quartier Bernard-de-Jussieu Versailles, 23 décembre 2023 11:00, Versailles.

Jussieu vous emmène au Cirque Phénix Samedi 23 décembre, 12h00 Maison de quartier Bernard-de-Jussieu Sur réservation. Rendez-vous 12h à la maison de quartier, départ du car à 12h30

Le Cirque Phénix présente les Jeux du Cirque, son nouveau spectacle, interprété par les Étoiles du Cirque de Pékin, à Paris.

Les Jeux du Cirque : une compétition de longue haleine

Ce nouvel opus est un hommage rendu aux sportifs. Transfuges du sport de haut niveau, les acrobates de cirque sont souvent d’anciens athlètes convertis aux arts de la piste.

40 acrobates revisiteront les disciplines du sport avec une dimension acrobatique à sensation : des enchaînements aux barres parallèles et asymétriques ou encore des numéros de vélos comme jamais vus auparavant.

Découvrez cette année une parade d’animaux d’Asie entièrement en ballon

Et pour insuffler un esprit de fête à ce grand événement, TontonBallons, demi-finaliste d’ »Incroyable Talent » soufflera et conduira sur la piste de drôles d’animaux d’Asie géants entièrement sculptés sur ballons : une parade ultra colorée et «gonflée» ! Les ballons sont écologiques et biodégradables composés à 100% de latex.

Maison de quartier Bernard-de-Jussieu 6, rue Bernard de Jussieu – 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

