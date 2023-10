El Dia de Muertos Maison de quartier Bernard-de-Jussieu Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines El Dia de Muertos Maison de quartier Bernard-de-Jussieu Versailles, 2 novembre 2023, Versailles. El Dia de Muertos Jeudi 2 novembre, 19h00 Maison de quartier Bernard-de-Jussieu Sur inscription, pour les familles, merci de bien vouloir amener sa viande hachée ou des escalope de poulet. El Día de Los Muertos, ou fête des morts en français, est une fête nationale mexicaine ou chaque année, des autels en l’honneur des proches décédés sont dressés dans toutes les maisons mexicaines. Tout est décoré de mille couleurs et fleuri en l’honneur des âmes voyageuses. C’est aussi l’occasion pour les familles de se réunir pour partager un bon repas, chanter et danser dans une atmosphère teintée de magie. C’est cette atmosphere que va tenter de recréer pour un soir la Maison de quartier Bernard de Jussieu. Maison de quartier Bernard-de-Jussieu 6, rue Bernard de Jussieu – 78000 Versailles Versailles 78000 Jussieu Yvelines Île-de-France 01 39 50 22 38 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/bernard-de-jussieu/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

