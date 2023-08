LE JOB TRUCK Maison de quartier Bernard-de-Jussieu Versailles, 18 octobre 2023, Versailles.

LE JOB TRUCK Mercredi 18 octobre, 14h00 Maison de quartier Bernard-de-Jussieu Entrée libre

Vous recherchez un emploi et souhaitez être accompagné dans votre recherche ?

L’association Chantiers Yvelines vient à votre rencontre à Versailles, sur le parking de la Maison de Quartier Jussieu avec son job truck.

Venez rencontrer l’équipe et vous renseigner sur l’accompagnement et les missions proposées dans les secteurs de la restauration scolaire, entretien des locaux, manutention, logistique, bâtiment, métiers du tertiaire, espaces verts…

Maison de quartier Bernard-de-Jussieu 6, rue Bernard de Jussieu – 78000 Versailles Versailles 78000 Jussieu Yvelines Île-de-France 01 39 50 22 38 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/bernard-de-jussieu/ [{« type »: « email », « value »: « emma.vidal@essy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0756275363 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T18:00:00+02:00

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T18:00:00+02:00