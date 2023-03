JOB TRUCK Maison de quartier Bernard-de-Jussieu Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

JOB TRUCK Maison de quartier Bernard-de-Jussieu, 17 mars 2023, Versailles. JOB TRUCK Vendredi 17 mars, 10h00 Maison de quartier Bernard-de-Jussieu Trouver un emploi avec Chantiers Yvelines : un accompagnement et des missions.

L’association vient à votre rencontre dans la cour de la maison de quartier Bernard de Jussieu. Maison de quartier Bernard-de-Jussieu 6, rue Bernard de Jussieu – 78000 Versailles Versailles 78000 Jussieu Yvelines Île-de-France 01 39 50 22 38 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/bernard-de-jussieu/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

