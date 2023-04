Bal Folk de l’Europe, stage Maison de Quartier Auguste RENOIR, Guyancourt (78)

Bal Folk de l’Europe, stage Maison de Quartier Auguste RENOIR, Guyancourt (78), 13 mai 2023, . Bal Folk de l’Europe, stage Samedi 13 mai, 20h30 Maison de Quartier Auguste RENOIR, Guyancourt (78) Bal 5€ stage 5€ stage et Bal 8€ Stage de 15h00 à 18h00 (nombre limité) Auberge espagnole BAL de 20h30 à 23h30 (danses d’Europe : France, Allemagne, Ecosse, Irlande, Portugal, Italie, Roumanie…) renseignements et réservation : calibeurdaine.folk@free.fr source : événement Bal Folk de l’Europe, stage publié sur AgendaTrad Maison de Quartier Auguste RENOIR, Guyancourt (78) 1, Place Vincent Van Gogh Maison de Quartier Auguste RENOIR, 78280 Guyancourt, France [{« link »: « mailto:calibeurdaine.folk@free.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/42002 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

