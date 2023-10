LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 Maison de quartier Auguste Renoir Guyancourt, 10 avril 2024, Guyancourt.

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 Mercredi 10 avril 2024, 10h00, 11h00, 15h00 Maison de quartier Auguste Renoir Individuel : 2 (Guyancourt) ou 3 € (Hors Guyancourt) – Forfait famille : 5 € (Guyancourt) ou 7,5 € (Hors Guyancourt)

10h et 11h, à partir d’1 an : Les contes du Potiron Dans son jardin, monsieur Pouce veille. Ses énormes citrouilles sont des coffres à merveilles. Mille histoires s’y bousculent. Les enfants chantent ; monsieur Pouce plonge dans son potiron… Qu’en sortira-t-il ? Un conte, une comptine, une chanson ? Des animaux, une bonne fée, un dragon ?

À 15h, dès 5 ans : Les Contes du Loup qu’en dit long « Je suis un loup qui aime dire des histoires d’ogres. Tout ça, parce qu’un jour, ma grand-mère m’a forcé à boire de son affreux bouillon… »

En partenariat avec La Maison de Conte (Chevilly- Larue).

Maison de quartier Auguste Renoir Place Vincent Van Gogh 78280 – Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation.lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 48 33 44 »}, {« type »: « email », « value »: « mq.renoir@ville-guyancourt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 43 45 44 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-10T10:00:00+02:00 – 2024-04-10T10:30:00+02:00

2024-04-10T15:00:00+02:00 – 2024-04-10T15:50:00+02:00

T.Cortes