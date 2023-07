A PETITS PAS BLEUS Maison de quartier Auguste Renoir Guyancourt, 13 janvier 2024, Guyancourt.

A PETITS PAS BLEUS Samedi 13 janvier 2024, 11h00 Maison de quartier Auguste Renoir Individuel : 2 (Guyancourt) ou 3 € (Hors Guyancourt) – Forfait famille : 5 € (Guyancourt) ou 7,5 € (Hors Guyancourt)

De périples en aventures la petite chaussure en quête d’indépendance, découvre les caprices des éléments et trouve son chemin. Rencontres heureuses ou insolites, instants de peur, plaisir du jeu… sentiments et émotions vont bon train. À petits pas bleus déploie un récit poétique au rythme calme et apaisant, sorte d’antidote à la frénésie des écrans.

Un spectacle destiné aux plus jeunes spectateurs et spectatrices, où chaque situation fait appel à un environnement sensoriel et émotif identifiable. Le castelet, composé de cases et de portes, s’ouvre au gré de l’histoire, comme les pages d’un album, sur des images, des sons, de la lumière et même des odeurs.

2024-01-13T11:00:00+01:00 – 2024-01-13T11:30:00+01:00

Cie Pipa Sol