Les petits curieux : les matériaux de construction contemporains à Euralille 1 Maison de projet SPL Lille, 25 février 2023, Lille.

Les petits curieux : les matériaux de construction contemporains à Euralille 1 Samedi 25 février, 10h30 Maison de projet SPL Gratuit et sur réservation

Brique, béton, pierre… Apprenez à les reconnaître, découvrez comment ils sont fabriqués et utilisés, observez leurs qualités lors d’un petit parcours ludique. Et après la balade, place à l’atelier plastique pour créer et construire vos propres architectures !

Maison de projet SPL 188 allée de Liége 59777 Lille La maison de projet se trouve sous le viaduc Le Corbusier. Lille [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.lille.fr/event/vah-4/3102 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T10:30:00+01:00 – 2023-02-25T12:00:00+01:00

2023-02-25T10:30:00+01:00 – 2023-02-25T12:00:00+01:00

Service Ville d’art et d’histoire