Un chantier d’exception : la maison de Pierre Loti Vendredi 13 octobre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Maison de Pierre Loti Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous devant l’échafaudage du 137 rue Pierre Loti. Chaussures adaptées et port du casque.

L’architecte en charge de la restauration de la maison Pierre Loti ouvrira les portes du chantier qui se poursuit, afin de vous faire découvrir les étapes déjà achevées (restauration des façades en pierre et des toitures, renforcements des planchers et du plafond syrien de la mosquée, etc.) ainsi que les enjeux liés à la restauration des décors qui débuteront cet hiver (plafond du salon turc, salon bleu, mosquée, chambre arabe, etc.). Une occasion unique de visiter la maison avant sa réouverture en 2025.

La présentation sera assurée par Elsa Ricaud, architecte du patrimoine de l’agence Sunmetron, en charge du chantier.

Maison de Pierre Loti 141 rue Pierre Loti, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine La maison de Pierre Loti, labellisée Musée de France pour ses collections et classée au titre des Monuments historiques en 1990 pour l'ensemble des bâtiments et du jardin, est l'un des joyaux du patrimoine rochefortais.

Cependant, elle souffre aujourd’hui des aménagements réalisés par l’écrivain-voyageur et de l’affluence de milliers de visiteurs depuis son ouverture au public en 1973.

Avec le soutien de l’État, Rochefort a décidé d’entreprendre un vaste chantier de restauration du bâtiment et des collections, actuellement conservées dans les réserves muséographiques. Fermé – actuellement en restauration.

