Réveillon de la Saint Sylvestre 2022 Maison de Pays Nyons, 31 décembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Repas préparé par Ludovic Plantevin de « la Détente » avec l’orchestre Saxo Love..

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 00:00:00. EUR.

Maison de Pays Promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meal prepared by Ludovic Plantevin of « La Détente » with the Saxo Love band.

Comida preparada por Ludovic Plantevin de « La Détente » con la banda Saxo Love.

Mahlzeit zubereitet von Ludovic Plantevin von « la Détente » mit dem Orchester Saxo Love.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale