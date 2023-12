La passion selon Jean Genet Maison de Pays Nyons, 13 décembre 2023 18:30, Nyons.

Nyons,Drôme

« La passion selon Jean Genet » (1995 – 45 min.) : Projection d’un documentaire de Michel Van Zele, auteur et réalisateur, proposée dans le cadre du cycle de conférences de l’Université Nyonsaise du Temps Libre.

Entrée 7 € (5€ pour les adhérents).

2023-12-13 18:30:00 fin : 2023-12-13 20:00:00. EUR.

Maison de Pays Promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« La passion selon Jean Genet » (1995 – 45 min.): Screening of a documentary by Michel Van Zele, author and director, as part of the Université Nyonsaise du Temps Libre lecture series.

Admission 7 ? (5? for members)

« La passion selon Jean Genet » (1995 – 45 min.): Proyección de un documental de Michel Van Zele, autor y director, en el marco del ciclo de conferencias organizado por la Université Nyonsaise du Temps Libre.

Entrada 7? (5? para los socios)

« La passion selon Jean Genet » (1995 – 45 Min.) : Vorführung eines Dokumentarfilms von Michel Van Zele, Autor und Regisseur, der im Rahmen der Vortragsreihe der Université Nyonsaise du Temps Libre angeboten wird.

Eintritt 7 ? (5 ? für Mitglieder)

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale