Luigi Rignanese Maison de Pays Nyons, 9 décembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Chants et contes populaires de Méditerranée, proposés en clôture du festival Contes et rencontres, dans le cadre de Nyons en scène 2023/2024..

2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 21:30:00. EUR.

Maison de Pays Promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mediterranean folk songs and tales, to close the Contes et rencontres festival, as part of Nyons en scène 2023/2024.

Canciones populares y cuentos del Mediterráneo, para clausurar el festival Contes et rencontres, en el marco de Nyons en scène 2023/2024.

Volkslieder und Märchen aus dem Mittelmeerraum, die zum Abschluss des Festivals Contes et rencontres im Rahmen von Nyons en scène 2023/2024 angeboten werden.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale