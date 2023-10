Strong doudou Maison de Pays Nyons, 9 décembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Un spectacle d’objets conçu comme un tour de piste, en hommage aux doudous du petit monde coloré et poétique d’Ilya Green. À plumes, à poils, gros ou petit, doux ou piquant… Mon doudou….

Maison de Pays Promenade de la Digue

26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An object show designed as a tour de piste, in homage to the doudous of Ilya Green?s colorful, poetic little world. Feathered, furry, big or small, soft or prickly? Mon doudou?

Una exposición de objetos concebida como un tour de piste, que rinde homenaje a los peluches del colorido y poético mundillo de Ilya Green. ¿Con plumas, peludos, grandes o pequeños, suaves o espinosos? ¿Mi peluche?

Eine Show mit Objekten, die wie ein Rundgang konzipiert ist, als Hommage an die Kuscheltiere aus Ilya Greens kleiner, bunter und poetischer Welt. Mit Federn, mit Haaren, groß oder klein, süß oder pieksig? Mein Kuscheltier?

