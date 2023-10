Une peau plus loin Maison de Pays Nyons, 9 décembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Victor n’a pas les crocs de la victoire. Il n’est ni l’élève modèle ni le fils rêvé qui répond aux attentes de son père. Il a plutôt des énormes plaques rouges sur la peau et aime slamer avec les mots..

2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Maison de Pays Promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Victor doesn’t have the fangs of victory. He’s neither the model pupil nor the dream son who lives up to his father’s expectations. Instead, he has huge red patches on his skin and loves to slam words into his head.

Víctor no tiene los colmillos de la victoria. No es el alumno modelo ni el hijo soñado que cumple las expectativas de su padre. En cambio, tiene enormes manchas rojas en la piel y le gusta golpearse la cabeza con palabras.

Victor hat nicht die Reißzähne des Sieges. Er ist weder der Musterschüler noch der Traumsohn, der die Erwartungen seines Vaters erfüllt. Stattdessen hat er riesige rote Flecken auf seiner Haut und liebt es, mit Worten zu slammen.

