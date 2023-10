Table ronde : Sabrina Chezeau et Luigi Rignanese Maison de Pays Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Nyons Table ronde : Sabrina Chezeau et Luigi Rignanese Maison de Pays Nyons, 9 décembre 2023, Nyons. Nyons,Drôme Prendre la parole pour libérer des espaces d’échange..

2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Maison de Pays Promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Speaking out to free up space for exchange. Hablar para liberar espacio para el intercambio. Das Wort ergreifen, um Räume für den Austausch freizumachen. Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Maison de Pays Adresse Maison de Pays Promenade de la Digue Ville Nyons Departement Drôme Lieu Ville Maison de Pays Nyons latitude longitude 44.35646;5.135379

Maison de Pays Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/