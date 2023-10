L’Utopie des Arbres Maison de Pays Nyons, 11 novembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Un spectacle proposé en ouverture du festival Contes et Rencontres, dans le cadre de Nyons en scène 2023/2024..

2023-11-11 20:00:00 fin : 2023-11-11 21:10:00. EUR.

Maison de Pays Promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A show to open the Contes et Rencontres festival, as part of Nyons en scène 2023/2024.

Este espectáculo inaugura el festival Contes et Rencontres, en el marco de Nyons en scène 2023/2024.

Eine Aufführung, die zur Eröffnung des Festivals Contes et Rencontres im Rahmen von Nyons en scène 2023/2024 angeboten wird.

