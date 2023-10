En attendant Godot Maison de Pays Nyons, 27 octobre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Un spectacle de Samuel Beckett, proposé dans le cadre de Nyons en scène 2023/2024..

2023-10-27 20:00:00 fin : 2023-10-27 22:10:00. EUR.

Maison de Pays Promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A show by Samuel Beckett, presented as part of Nyons en scène 2023/2024.

Un espectáculo de Samuel Beckett, presentado en el marco de Nyons en scène 2023/2024.

Eine Aufführung von Samuel Beckett, die im Rahmen von Nyons en scène 2023/2024 angeboten wird.

