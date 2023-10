Conférence sur le Gréco Maison de Pays Nyons, 19 octobre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Par Marie Christine Haussy, ancienne élève de l’Ecole du Louvre, membre de l’Académie drômoise des Lettres des Sciences et des Arts..

2023-10-19 15:00:00 fin : 2023-10-19 16:30:00. EUR.

Maison de Pays Promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



By Marie Christine Haussy, former student at the Ecole du Louvre, member of the Académie drômoise des Lettres des Sciences et des Arts.

Por Marie Christine Haussy, antigua alumna de la École du Louvre, miembro de la Académie drômoise des Lettres des Sciences et des Arts.

Von Marie Christine Haussy, ehemalige Schülerin der Ecole du Louvre, Mitglied der Académie drômoise des Lettres des Sciences et des Arts.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale