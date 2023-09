Présentation de la saison culturelle « Nyons en Scène » Maison de Pays Nyons, 6 octobre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Présentation de la nouvelle saison culturelle « Nyons en scène 2023/2024 » en présence des élus de la ville de Nyons, du Service Culturel et des compagnies participantes..

2023-10-06 19:00:00 fin : 2023-10-06 . .

Maison de Pays Promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Presentation of the new « Nyons en scène 2023/2024 » cultural season in the presence of elected officials from the town of Nyons, the Cultural Service and participating companies.

Presentación de la nueva temporada cultural « Nyons en scène 2023/2024 » en presencia de los representantes electos de la ciudad de Nyons, del Servicio Cultural y de las empresas participantes.

Vorstellung der neuen Kultursaison « Nyons en scène 2023/2024 » in Anwesenheit der Abgeordneten der Stadt Nyons, des Kulturdienstes und der teilnehmenden Kompanien.

